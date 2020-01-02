Бывший президент Украины Петр Порошенко с семьей в преддверии Нового года - 30 декабря - улетел с семьей на Катар рейсовым самолетом.

Об этом "Стране" стало известно от источников в окружении Порошенко.

Катар - государство на Ближнем Востоке и популярный пересадочный пункт для путешествий по островам Индийского океана и по юго-восточной Азии. Так что, вероятно, в путешествии пятого президента и его семьи это не последний пункт.

Отметим, что Петра Порошенко ждали 2 января 2020 года на допрос в ГБР по подозрению в государственной измене (из-за подписания Минских соглашений в 2014 году). Однако затем допрос перенесли на 24 января. При этом, в январе у Порошенко по другим делам в ГБР есть еще три допроса - 9, 16 и 23-е.

Ранее "Страна" писала, что на телеканалах "Прямой" и "5-й" показали новогоднее обращение Порошенко раньше, чем Зеленского.

Также мы рассказывали, что после обмена Зеленского Порошенко заявил, что освободил 3000 пленных.