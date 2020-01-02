Американскую актрису Молли Фицджеральд задержали по подозрению в убийстве матери. Об этом сообщает Fox News.

Звезда известна по эпизодической роли в ленте Marvel "Капитан Америка: Первый мститель". Ее обвинили в убийстве 68-летней матери. Инцидент произошел в штате Канзас. Фицджеральд арестовали 31 декабря после того, как полиция нашла тело матери актрисы. По данным издания, женщину зарезали.

Суд по данному делу должен пройти в четверг, 2 января. Известно, что залог за Фицджеральд составил 500 000 долларов. Подробности инцидента пока не разглашаются.

Актриса в основном работала над малобюджетными фильмами. "Капитан Америка" стал ее самой крупной ролью.

Молли Фицджеральд. Фото: foxnews.com

Напомним, что самый жестокий преступник Британии просил актера Тома Харди зачать для него ребенка.

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