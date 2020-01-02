В испанской Барселоне - столице автономной области Каталония - с января 2020 создали район, в котором будет действовать запрет на въезд старых автомобилей, загрязняющих окружающую среду. Ограничение распространяется на весь город. Об этом пишет "The Guardian".

В специальной зоне запретят бензиновые автомобили, старше 2000 года выпуска и дизельные, купленные раньше 2006 года. Штраф за въезд таких машин составит от 100 до 500 евро каждый раз при заезде на территорию.

Первые три месяца водители будут получать сообщения о нарушениях, но их не будут штрафовать.

Зона Барселоны занимает 95 квадратных километров и включает в себя четыре города-сателлиты. Эту зону контролировать 150 камер.

Заместитель мэра города Джанет Санц говорит, что за три года в городе количество автомобилей должно уменьшиться на 125 000, а загрязнение воздуха снизиться на 20% в течение четырех лет.

Ранее "Страна" писала о том, что предприимчивый житель Великобритании наладил продажу чистого воздуха.

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