В Киеве произошла драка в одном из дворов на бульваре Перова после того, как автомобиль скорой помощи не мог проехать на вызов из-за припарковавшейся машины. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

"На Перова в одном из дворов стояла красная Fiesta, которая мешала проехать скорой. Благодаря спецсигналам, удалось сделать так, что вышла женщина, чтобы переставить авто. Мужик, который лежит по итогу, начал угрожать ей, что разобьет окно и матом с ней говорить, и как только она отъехала он на ходу открыл двери и начал снова угрожать", - говорится в сообщении.

В итоге на скандал вышел муж женщины и его друг, который ударил угрожавшего. "Провокатор вызвал полицию, копы поняли, что тот кто спровоцировал и вызвал, пообщались со всеми и уехали", – уточняется в сообщении.

При этом отмечается, что мужчина, устроивший конфликт, был пьян.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Напомним, что под Киевом от столкновения дотла сгорел автомобиль, есть пострадавшие.

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