В первый день нового года на Донбассе умер украинский военный Юрий Сергеев с позывным Гудвин. Потеря в рядах ВСУ была небоевой. Об этом в Facebook сообщила жена погибшего бойца Лилия Сергеева-Старостина.

"Уважаемые друзья, мой муж Юрий Сергеев сегодня в 14:00 умер", - сообщила она.

Фото: facebook.com

Юрий Сергеев. Фото: facebook.com

Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) уточнил, что потеря была небоевой, а Юрий Сергеев покончил с собой. Произошло самоубийство в районе Золотого в Луганской области, пишет 112.ua.

Напомним, что в первый день года на Донбассе произошло три обстрела, один украинский военный ранен.

В то же время, новый год на Донбассе прошел без обстрелов.