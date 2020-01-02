В Украине спасатели объявили об открытии снеголавинного сезона в четырех областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Украинского гидрометцентра, в связи с интенсивным приростом снега, в районе деятельности снеголавинные станции Пожежевская (Ивано-Франковская область), на высокогорье восточной части Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а также в районе деятельности СЛ Плай снеголавинный сезон объявляется открытым", - говорится в сообщении.

Кстати, на католическое Рождество на Говерле заблудился турист из США, его искали шестеро спасателей. Накануне в западных областях Украины было объявлено штормовое предупреждение. Спасатели предупреждали о метели, гололеде и мокром снеге.

Напомним, что в Карпаты пришла настоящая зима.

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