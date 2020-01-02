Утром 31 декабря на военном полигоне "Широкий лан" в Николаевской области произошел пожар, в результате которого пострадали военнослужащие. Об этом сообщает Новости Н со ссылкой на военнослужащих одной из воинских частей, дислоцированных на полигоне.

Пожар возник ранним утром в одной из палаток, в которой находились военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады. Огонь быстро перекинулся на соседние палатки. Сами военные с возгоранием справиться не смогли, пришлось вызывать спасателей ГСЧС. Совместными усилиями огонь потушили.

"В результате пожара несколько военнослужащих получили ожоги различной степени тяжести. Больше всех пострадал сержант 34-го батальона территориальной обороны. С многочисленными ожогами лица и конечностей военнослужащего доставили в Николаевский военный госпиталь, где он был помещен в реанимацию. Состояние пострадавшего расценивается как тяжелое", - пишет издание.

Причины пожара выясняются.

Напомним, что в декабре в Одесской области произошел пожар на военном складе.

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