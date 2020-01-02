По меньшей мере шесть человек погибли в результате аварийной посадки вертолета на севере Тайваня. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местное правительство.

Как отмечается, на борту воздушного судна находились начальник Генштаба ВС Тайваня и военнослужащие. По данным тайваньского оборонного ведомства, в результате происшествия погибли восемь человек.

Вертолет с 13 высокопоставленными военными Тайваня, в том числе начальником генерального штаба Шэнь Имином, пропал в четверг, 2 января, на севере острова. Связь с вертолетом пропала около 8:00 утра по местному времени.

Напомним, что ушедший год стал одним из самых безопасных в истории гражданской авиации.

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