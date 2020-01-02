В матче 21 тура чемпионата Англии против "Саутгемптона", который состоялся 1 января, главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо получил желтую карточку.

Главный арбитр матча Майк Дин предупредил португальца за поведение в технической зоне: Моуриньо на 78-й минуте матча подглядывал в блокнот тренеров соперника, чтобы понять их тактику.

"Я получил желтую карточку заслуженно, ведь я был невежлив. Но я был невежлив с идиотом", — так объяснил свое поведение португалец после игры. Кого именно он считает идиотом, Моуриньо не уточнил.

Отметим, что команда Моуриньо потерпела поражение в матче со счетом 0:1.

Моуриньо подглядывает в блокнот тренера соперника. Кадр с трансляции

Напомним, что в октябре Жозе Моуриньо рассказал, что был против покупки полузащитника украинского клуба за астрономическую сумму.

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