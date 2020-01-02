В четверг, 2 января, в Украине похолодает до -2 днем, но будет солнечно на большей части территории страны, снег пройдет лишь на крайнем востоке. Об этом сообщает сайт Укргидрометцентра.

Погода продолжит быть ветреной, но всюду, за исключением Харьковской, Луганской и Донецкой областей, будет сухо. Температура воздуха днем в центре и на востоке будет близкой к нулю, на юге +1...+4, а на западе – -1...+3.

В Киеве температура воздуха опустится днем до -1, ночью до -4 градусов. В течение дня и ночи будет сильный западный ветер, но киевляне могут не бояться осадков.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что в Киеве в январе обещают 20-градусные морозы.

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