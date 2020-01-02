В начале 2020 года в результате наводнения и оползней в индонезийской Джакарте погиб 21 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя министра общественных дел Индонезии.

Известно, что часть Джакарты и близлежащие города оказались затоплены из-за ливней, начавшихся во вторник, 31 декабря.

По данным геофизического агентства Индонезии, в четверг, 2 января, в стране ожидаются дождь и сильный ветер.

Ранее мы писали, что 23 декабря 2019 года уровень воды в Венеции поднялся на 144 см выше нормы. А в ноябре четыре человека погибли в результате наводнения на юго-востоке Франции.