В ночь с 1 на 2 января на Криворожской улице в Днепре из-за перебегающей дорогу собаки перевернулся внедорожник. Вследствие инцидента никто не пострадал, сообщает "Информатор".

Уточняется, что водитель хотел избежать столкновения и во время выполнения маневра не справился с управлением.

"На место происшествия прибыла полиция. Движение на Криворожской не затруднено, так как автомобиль вылетел на обочину", - говорится в сообщении.

Добавляется, что на месте инцидента плохое освещения, из-за чего там часто случаются аварии.

Фото: dp.informator.ua

Напомним, что 1 января в городе Карловка Полтавской области микроавтобус столкнулся с электроопорой, что привело к гибели двух людей. А в Николаеве в тот же день горожане избили нетрезвого водителя, который выехал на встречную полосу и заблокировал движение транспорта.