В Украину из Соединенных Штатов Америки передали картину украинского художника Михаила Панина "Тайный отъезд Ивана Грозного перед опричниной", которую вывезли из Днепра во время немецкой оккупации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

"При содействии МКМС завершился процесс возвращения картины известного украинского художника, незаконно вывезенной во время оккупации нацистами из г. Днепр (тогдашний Днепропетровск) 1941−1943 гг. Двухлетняя кропотливая работа завершилась передачей американскими супругами Трейси картины в дар Украине, которая в 2017 году была заявлена к продаже на аукционе Potomack Сompany (Александрия, штат Вирджиния, США)", — говорится в сообщении министерства в Facebook.

Картина Панина "Тайный отъезд Ивана Грозного перед опричниной"

Скриншот: facebook.com/MKMSUkraine

В ведомстве добавили, что возвращение работы Панина в Украину — это результат многолетней совместной работы и стратегического партнерства между Украиной и США, а также, "международное признание потерь культурных ценностей Украины во время Второй мировой войны".