Рудольф Джулиани, личный адвокат президента США Дональда Трампа, заявил, что готов дать показания в ходе разбирательства по импичменту и сделать все возможное, чтобы добиться оправдания президента. Об этом сообщает Голос Америки.

"Я готов давать показания, проводить демонстрации, читать лекции, подводить итоги", — сказал Джулиани, прибыв на новогодний прием в поместье Трампа во Флориде.

"Или я сделаю то, что получается у меня лучше всего: буду вести это дело. Я не знаю, хватит ли у кого-то смелости передать мне это дело, но, если мне его дадут, я буду вести его как дело о вымогательстве", — добавил Джулиани.

Как ожидается, Джулиани не будет представлять Трампа в ходе разбирательства в Сенате. Вероятно, ведущим адвокатом президента будет главный юрист Белого дома Пэт Сиполлоне.

Американские СМИ называют Джулиани важным фигурантом дела об импичменте — якобы он выполнял поручения Трампа, касающиеся незаконно давления на Украину. Сотрудник посольства США в Украине Дэвид Холмс заявил, что Джулиани имел прямое влияние на американскую политику в отношении Украины.

Президент США говорил, что поручил Джулиани бороться с коррупцией в Украине из-за его репутации "борца с преступностью".

Напомним, 19 декабря 2019 года Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа по обоим пунктам обвинения.

Ранее бывший вице-президент США и кандидат в президенты на выборах в 2020 году Джо Байден объяснил свой отказ дачи показаний против президента Дональда Трампа по делу об импичменте.