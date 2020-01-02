Умер Дэвид Стерн, возглавлявший НБА в течение 30 лет
1 января 2020 года умер экс-комиссионер (глава организации) ведущей лиги баскетбола в мире НБА 78-летний Дэвид Стерн.
Как сообщили в самой НБА, бывший комиссионер лиги умер в Нью-Йорке. 12 декабря функционер перенес операцию в связи с кровоизлиянием в мозг.
Стерн возглавлял НБА с 1984 по 2014 год. Под его руководством она превратилась из практически банкрота в одну из ведущих спортивных лиг.
Дэвид Стерн. Фото: Bleacher Report
Напомним, что в конце 2019 года умерли британский композитор, музыкант, пародист и автор песен комик-группы "Монти Пайтон" Нил Иннес, а также художник Сид Мид, который работал над такими футуристическими картинами, как "Чужой", "Бегущий по лезвию" и "Трон".
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