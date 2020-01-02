В первый день 2020 года в Гонконге вышли на протесты сотни тысяч людей. Из-за этого там начались столкновения с полицейскими, вследствие чего были арестованы 400 протестующих.

Правоохранители сообщили, что арестовывали людей, которые нападали на банки, используя аэрозольную краску, молотки и коктейли Мотолова. Также отмечается, что демонстранты разжигали огонь, срывали брусчатку с тротуаров и баррикадировали дороги в финансовом районе центре города, уточняет AP.

Полиция в свою очередь использовала перцовые баллончик, слезоточивый газ и водяную пушку, чтобы разогнать активистов.

В новогоднем обращении лидер Гонконга Кэрри Лэм пообещала решить основные социальные и экономические проблемы в 2020 году.

Напомним, демонстрации на улицах Гонконга продолжаются с лета-2019. Граждане требуют, чтобы власти сняли с рассмотрения закон об экстрадиции, который позволяет отправлять нарушителей на материковый Китай для отбывания наказания. Всего полиция арестовала более 6 тысяч человек с момента обострения протестов в июне.

Отметим, что несмотря на это, самым посещаемым туристами городом мира в 2019 году стал как раз Гонконг.

Ранее сообщалось, что влиятельная газета Financial Times выбрала слово года. Им стало выражение Be water (с английского - Будь водой). Это слоган протестующих в Гонконге.