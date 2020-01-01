Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросит парламент предоставить ему иммунитет от расследований, поскольку считает, что выдвинутые против него обвинения в подкупе и мошенничестве являются политически мотивированными. Об этом сообщает Reuters.

По словам Нетаньяху, он обратится в Кнессет с просьбой предоставить ему иммунитет от преследования по трем делам, инициированным генеральным прокурором страны. Премьер Израиля также заявил, что он имеет право на защиту парламента.

Биньямин Нетаньяху. Фото: BBC.com



Напомним, в столице Израиля Тель-Авиве в конце ноября произошла демонстрация с требованием отставки Биньямина Нетаньяху с поста премьер-министра. Генпрокурор Израиля уже выдвинул обвинения против него. Израильского премьера обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве, однако сам он отрицает их и говорит, что он является жертвой "охоты на ведьм".

Также в сети появились кадры, на которых видно, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его окружение покидают сцену после объявления воздушной тревоги.