В Багдаде завершились протесты у здания посольства Соединенных Штатов, в связи с чем все демонстранты покинули район около американской дипломатической миссии. Об этом сообщает Reuters.

"Все демонстранты отступили, все палатки собраны, закончились любые формы протеста, и силовые службы Ирака полностью обеспечили безопасность по периметру посольства", - заявили вооруженные силы Ирака.

Напомним, 31 декабря в Багдаде несколько тысяч протестующих атаковали посольство США в Ираке из-за авианалета ВВС США на лагерь группировки в Эль-Каиме близ границы с Сирией. Протестующие сломали ворота дипломатического представительства, ворвались на его территорию и подожгли помещение для приемов. При этом демонстранты скандировали "Смерть Америке!" и разбили камеры наружного наблюдения.

Посла США в Ираке Мэтью Туллера эвакуировали после штурма дипломатической миссии, а государственный секретарь Майк Помпео в связи с протестами у здания дипломатической миссии в Багдаде отменил свои визиты в Украину, Узбекистан и ряд других стран.

Протест произошел после того, как военные США в ответ на атаки со стороны проиранской шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболла" нанесли удары по ряду объектов этой группы - в Ираке и Сирии.