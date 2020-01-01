Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая находится в тяжелом состоянии в московской клинике с раком мозга, передала поклонникам поздравления с праздниками и поблагодарила всех за поддержку. Обращение от актрисы появилось на ее странице в Instagram.

"Наступает новый год, и сегодня от Анастасии и всей семьи мы хотим пожелать вам добра, здоровья и благополучия! Пусть следующий год станет счастливым, пусть он исполнит ваши самые главные желания! Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего самого лучшего вам и вашим близким! Большое спасибо всем!", - говорится в публикации.

Напомним, осенью 2019 года СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк попала в больницу с отеком мозга на фоне тяжелой болезни. 19 сентября Анастасия Заворотнюк вышла из комы и начала дышать самостоятельно, ее перевели из реанимации в обычную палату. Семья Заворотнюк опубликовала заявление о состоянии актрисы, заявив, что "тяжелые ситуации каждый переживает по-своему".