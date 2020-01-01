Президент США Дональд Трамп заявил, что Франция и Германия, а также НАТО должны выделять больше денег Украине. Об этом сообщает "Голос Америки".

"Где канцлер Меркель? Где французский президент Макрон? Почему они не выделяют деньги Украине. Почему только Соединенные Штаты?", - сказал президент США, отвечая на вопросы журналистов перед новогодней вечеринкой в ​​резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

"Это НАТО. Эти страны должны вкладывать средства в бюджет Альянса. Они также должны больше давать Украине" - добавил глава Белого дома.

Трамп также заявил, что готов к любому сценарию в Сенате по делу импичмента, потому что уверен в своей невиновности. "Мне все равно. Меня устроит суд в Сенате. Потому что мы ничего плохого не сделали", - сказал он.

Президент США также похвалил президента Владимира Зеленского, рассказывая о телефонном разговоре с ним в июле. "Это был идеальный, абсолютно соответствующий разговор с очень хорошим человеком, с очень хорошим президентом. Думаю, он очень хорошо справляется. В значительной степени, по которой его избрали президентом, это из-за коррупции. У них очень большая коррупция", - сказал Трамп.

Трамп выступает во Флориде. Фото: Twitter Dan Scavino Jr.

Отметим, ранее Джо Байден отказался давать показания по делу об импичменте Трампа. Судебный процесс в Сенате может начаться в январе. Для вынесения обвинительного приговора необходимо две трети голосов. В то время как демократы имеют большинство в Палате представителей, Сенат контролируют республиканцы.

Американцы же в оценке импичмента Трампа разделились поровну.