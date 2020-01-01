В Киеве могут ударить морозы до -20...-26 в конце января. Такая информация есть на сайте Gismeteo.

Судя по прогнозу синоптиков на месяц, морозы могут начаться с 16 января. А с 21 по 27 января могут достичь отметки -11...-20 днем и -17...-27 ночью. То есть морозная погода продержится примерно неделю.

При этом стоит учитывать, что точный прогноз синоптики могут дать за три дня и погодная ситуация может меняться.

Фото: gismeteo.ua

Напомним, что в первый день нового года температурные качели создали гололедицу и опасную ситуацию на дороге.

Также мы писали, что 2 января обещают небольшой мороз и местами снег.

Как сообщала "Страна", ноябрь установил пять температурных рекордов в Киеве.