В Киеве в январе обещают 20-градусные морозы
В Киеве могут ударить морозы до -20...-26 в конце января. Такая информация есть на сайте Gismeteo.
Судя по прогнозу синоптиков на месяц, морозы могут начаться с 16 января. А с 21 по 27 января могут достичь отметки -11...-20 днем и -17...-27 ночью. То есть морозная погода продержится примерно неделю.
При этом стоит учитывать, что точный прогноз синоптики могут дать за три дня и погодная ситуация может меняться.
Фото: gismeteo.ua
Напомним, что в первый день нового года температурные качели создали гололедицу и опасную ситуацию на дороге.
Также мы писали, что 2 января обещают небольшой мороз и местами снег.
Как сообщала "Страна", ноябрь установил пять температурных рекордов в Киеве.
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