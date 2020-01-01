Телеведущий Остап Дроздов, который недавно заявил, что большинство украинцев мечтают "запрыгнуть в русский мир", назвал президента Украины Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи", а также "убожеством" и "организмом".

Поводом для этого стало новогоднее поздравление Владимира Зеленского.

"У меня нет никаких претензий к Зеленскому. Он - концентрированная отрыжка советской эпохи. Слегка иссиня желтая, упакованная в стройную водолазку, с поставленной дикцией и навыками читки с суфлера. Ожидаемо и дешево. Наоборот - я хочу поблагодарить за его вызывающую открытость, за его искреннюю подлинность, по самовлюбленную смелость быть собой, то есть Масштабным Никем. Это очень хорошо и даже полезно - знать, какое убожество возглавляет твое государство и количество беспринципных убожеств он представляет", - начал свой пост Дроздов.

Он продолжил обсуждать речь Зеленского, подбирая все более оскорбительные эпитеты.

"Я более чем доволен новогодней речью 42-летнего организма, который открыто назвал сам себя врагом украинства. Оно появилось во всей своей красе. Игра окончена. Маски сожжены", - написал скандальный телеведущий.

"Человек без идентичности. Ни национальной, ни мировоззренческой, ни исторической - никакой. Субстанция без ценностных координат, зато с четко выраженным желудочно-кишечным трактом. Просто "челавек". Без корней и без вектора. Ломоть салями. Кусочек селедочки, которой до фени название улицы, где стоит ее бочка с маринадом", - написал Дроздов.

Также "Страна" сообщала, как в эфире "Прямого" канала художник Сергей Поярков на протяжении получаса грубо оскорблял президента Владимира Зеленского.

Ранее скандальный журналист Остап Дроздов заявил, что "русскоязычные украинцы должны исчезнуть как вид".

Несмотря на все резонансные высказывания Дроздова о жителях Донбасса, Нацсовет по ТВ заявил, что не будет проводить проверку канала Порошенко.