Тихоокеанское государство Палау стало первым в мире, которое запретило солнцезащитные кремы, вредные для кораллов и морской жизни. В частности, запрещено переносить и продавать в стране ту продукцию, которая содержит в своем составе оксибензон. Об этом сообщает ВВС.

Президент Палау Томас Ременгесау заявил: "Мы должны жить и уважать окружающую среду, поскольку окружающая среда - это гнездо жизни". Островная страна представляет себя как "нетронутый рай" для дайверов. Запрет анонсировали еще в 2018 году. Запрещается солнечный крем, который содержит любой из 10 химических ингредиентов: в перечень входят оксибензон и октиноксат, которые поглощают ультрафиолетовый свет.

Международный фонд "Коралловый риф" заявил, что запрещены химические вещества являются "известными загрязнителями окружающей среды - большинство из них невероятно токсичны для молодых особей многих видов дикой природы". "Когда наука говорит нам, что такая практика вредит коралловым рифам, популяциям рыбы или же океану, наши люди принимают это во внимание, и наши посетители тоже делают это", - отметил Ременгесау агентству новостей AFP.

Токсичные химические средства, входящие в солнцезащитные крема, были найдены в важнейших природных зонах Палау и в тканях морских животных.

Запрет на токсичные для окружающей среды средства также будет действовать с марта на Виргинских островах США и на голландском острове Бонейр в Карибском море.

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