Синоптики пообещали, что 2 января в Киеве будет облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура в столице ночью -2...-4 градуса, днем ​​-1...+1 градус. Об этом говорят данные Укргидрометцентра.

На западе Украины ясно, без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура ночью 0...-7 градусов, днем ​​-3...+3 градуса. В Карпатах без осадков, температура ночью -7...-12 градусов, днем ​​-3...-8 градусов.

На севере Украины ясно, без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью -2...-6 градусов, днем -4...+3 градуса.

В центре Украины ясно, без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью -1...-7 градусов, днем -3...+3 градуса.

На востоке Украины ясно, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью -1...-7 градусов, днем 1...-4 градуса.

На юге Украины ясно, без осадков. Температура воздуха ночью -1...-7 градусов, днем ​​+1...-4 градуса.

В Крыму ясно, ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем ​​0...+5 градусов. В Ялте ночью дождь и мокрый снег, днем без осадков, температура ночью -1...+1 градус, днем ​​+2...+4 градуса.

Скриншот: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на Новый год и зимние праздники.

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