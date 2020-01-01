Синоптики пообещали снег и морозы на второй день Нового года
Синоптики пообещали, что 2 января в Киеве будет облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура в столице ночью -2...-4 градуса, днем -1...+1 градус. Об этом говорят данные Укргидрометцентра.
На западе Украины ясно, без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура ночью 0...-7 градусов, днем -3...+3 градуса. В Карпатах без осадков, температура ночью -7...-12 градусов, днем -3...-8 градусов.
На севере Украины ясно, без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью -2...-6 градусов, днем -4...+3 градуса.
В центре Украины ясно, без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью -1...-7 градусов, днем -3...+3 градуса.
На востоке Украины ясно, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью -1...-7 градусов, днем 1...-4 градуса.
На юге Украины ясно, без осадков. Температура воздуха ночью -1...-7 градусов, днем +1...-4 градуса.
В Крыму ясно, ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем 0...+5 градусов. В Ялте ночью дождь и мокрый снег, днем без осадков, температура ночью -1...+1 градус, днем +2...+4 градуса.
Скриншот: meteo.gov.ua
Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на Новый год и зимние праздники.
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