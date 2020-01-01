В прошлом году 196 тысяч жителей неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей получили российское гражданство по упрощенной процедуре. Кроме того, 232 заявления на гражданство были отклонены.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД Российской Федерации.

"В настоящее время более 196 тысяч человек приобрели гражданство РФ", - говорится.

Кроме того, в МВД РФ утверждают, что российские паспорта получили 126 тыс. жителей так называемях "ДНР" и "ЛНР", а еще около 60 тысяч - жители других районов Донецкой и Луганской областей.

В 232 случаях заявления о приеме в российское гражданство отклонили - в том числе, из-за ограничения на въезд в Россию из-за административного выдворения или депортации; неснятой или непогашенной судимости; уголовного преследования органами РФ или других государств.

Напомним, 24 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому упрощается процедура получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. С 3 мая ответственные органы РФ начали принимать соответствующие заявления.

Украина не признает российские паспорта, которые были выданы жителям "ДНР/ЛНР".

Ранее "Страна" писала, что под впечатлением от новогодней речи Зеленского Томенко предложил лишить украинского гражданства "малороссов и ватников".

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