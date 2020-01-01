Киевская новогодняя елка на Софийской площади вошла в пятерку самых красивых елок Европы. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на рейтинг туристического портала European Best Destinations.

В пятерку самых красивых, помимо киевской новогодней красавицы, вошли ели Вильнюса, Праги, Страсбурга и Кельна. Отметим, что высота главной ели Украины в этом году превысила 20 метров. Ее украшают около тысячи самых разнообразных елочных украшений, которые мерцают в свете иллюминации - в этом году ее заказали специально под цвет куполов Софии Киевской, и 4 километра разноцветных гирлянд.

"Охраняют" елку крупные фигуры щелкунчиков и герои любимого взрослыми и детьми мультсериала о казаках. Организаторы предлагают окунуться в сказочную новогоднюю историю о Щелкунчике. На Софийской площади развернуты четыре королевства со старинными куклами, сотнями ярких огоньков и украшений. Между королевствами курсирует специальный рождественский экспресс.

Напомним, главную елку Украины-2020 украсили в немецком стиле. Площадь - в яркой новогодней иллюминации. На территории установили большие яркие арки и арт-объекты, красивую сцену.

Как сообщала "Страна", 19 декабря на Софийской площади в Киеве зажгли главную елку страны.