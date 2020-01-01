После завершения Факельного шествия в честь 111 годовщины со дня рождения главы ОУН Степана Бандеры полиция рассказала, что нарушений во время мероприятий не было. Кроме того, полицейские отчитались, что в шествии приняли участие около 1000 человек. Охраняли порядок 250 правоохранителей. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД Украины.

"За порядком во время запланированной шествия по случаю 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры в усиленном режиме следили работники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины" - рассказали в пресс-службе.

Фото: пресс-служба МВД

Ранее "Страна" писала, что Сенцов на украинском языке поздравил вождя ОУН с днем рождения.

Также мы рассказывали, что полиция Киева усилила меры безопасности из-за факельного шествия в честь Бандеры.