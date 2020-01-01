В Кабинете министров прокомментировали отделение Оператора украинской ГТС от НАК "Нафтогаз Украины" (анбандлинг - Ред.) Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Реформа, которую годами ждали Украина и Европа, завершилась быстро и слаженно. Теперь Оператор ГТС Украины получил от НКРЭКУ лицензию сертификацию и тарифы на транспортировку газа, став полностью независимым субъектом”, - отметили в пресс-службе.

"Эти усилия были оправданы: показав свою преданность европейским правилам, мы получили контракт на транзит и финансирование для системы и страны. Хочу подчеркнуть: такая скорость стала возможной только благодаря слаженной работе всех сторон: Офиса президента, правительства, парламента, "Нафтогаза" и наших европейских партнеров", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

1 января завершился анбандлинг "Нафтогаза" в результате чего Оператор украинской ГТС стал независимой компанией.

Как сообщала "Страна", "Нафтогаз" пока не ведет переговоры о прямых закупках газа в России.

Операторы ГТС Украины и Словакии подписали договор о транзите газа.