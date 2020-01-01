В Италии за период новогодних праздников погиб человек. Еще 204 получили травмы, 38 человек госпитализировали. Об этом сообщает Ansa.

Погибшим оказаолся 27-летний мужчина из Асколи-Пичено. Он упал со скал при попытке потушить пожар от петард.

Во многих случаях люди получили травмы из-за неосторожного обращения с пиротехникой. Некоторым пострадавшим пришлось ампутировать конечности.

Годом ранее в Италии пострадали 216 человек. В канун 2018 года в стране травмы получили только 187 человек, это минимальный показатель за последние несколько лет. В 2014 году на Новый год пострадал 361 итальянец, это максимум за последние шесть лет.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве новогодняя ночь закончилась стрельбой, есть раненые.

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