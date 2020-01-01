В центральном Китае в городе Ухань вспышка неизвестной врачам вирусной пневмонии. Об этом пишет портал ECNS со ссылкой на данные местных властей.

Сейчас заболело 27 человек. Семеро из них находятся в критическом состоянии. Двоих пациентов должны выписать из больницы в ближайшие дни.

Большинство пациентов работали на местном рынке морепродуктов и сейчас находятся на карантине.

В заявлении, опубликованном в понедельник городским управлением здравоохранения, говорится о нескольких случаях пневмонии, которые происходят от неизвестного источника. Команда экспертов Национальной комиссии по здравоохранению Китая была отправлена к очагу заражения для тестирования на вирус.

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