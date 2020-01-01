В Государственном бюро расследований, после скандала с появлением в ГБР людей, которые называли себя будущими замами главы Госбюро, объявили конкурс на кандидатов в заместители директора ведомства.

На это выделили пять дней - с 30 декабря по 3 января, при этом из них рабочие - только два дня. О конкурсе сообщается в объявлении о проведении конкурса от 29 декабря.

При этом 30, 31 декабря и 1 января в Украине - выходные дни. Это значит, что на подачу документов у желающих осталось только два рабочих дня - 2 и 3 января. Срок подачи документов заканчивается в 18:00 3 января. Пакет документов нужно подать лично в конкурсную комиссию ГБР на улице Симона Петлюры, 15.

На предложение одного из экспертов продолжить конкурс, чтобы дать возможность людям подать документы и привлечь достойных международных экспертов к проведению конкурса новая и.о. председателя Ирина Венедиктова в соцсети отреагировала следующим образом.

"Я слышу все мессенджи, знаю, что делаю, беру за свои поступки ответственность. Дайте мне работать, а не отрываться на миллионы тегов, смс и прочее. Когда вы покупаете костюм, Вы не приходите к закройщику, а оцениваете конечный продукт. При всем уважении, у меня нет времени на всех диванных экспертов. Давайте экспертов с высокой репутацией, если она подтвердится - привлечем", - ответила она на предложение в сети.

Скрин с ответом Венедиктовой опубликовала журналист Оксана Коваленко на своей странице в Twitter.

Депутат от "Голоса" Александра Устинова заявила, что ГБР объявило конкурс на должности заместителей директора с нарушением законодательства. Она отметила, что конкурс объявили 30 декабря, подача документов до 3 января, при том, что некоторые справки необходимо собирать больше недели, а не в новогоднюю ночь.

По ее мнению, это сделано, чтобы "поставить своих смотрящих в ГБР". Также она отметила, что объявление о конкурсе должны были дать не позднее, чем за 15 дней до его завершения.

Напомним, что 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил директора ГБР Романа Трубу в связи с принятым законом о перезапуске этого правоохранительного органа. Одновременно он назначил и.о. директора ГБР - эту должность получила депутат Верховной Рады, третий номер в избирательном списке "Слуги народа" Ирина Венедиктова.

После этого в ГБР появился адвокат Александр Бабиков, которого презентовали как будущего заместителя главы, однако он еще не получил никакого официального статуса. При этом уже требует на рассмотрение уголовные дела и ставит задачи следователям

По этому поводу, как уже сообщала "Страна", против и.о. главы ГБР Венедиктовой написали заявление о преступлении.