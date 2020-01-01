В столице Ирака Багдаде, где со вчерашнего дня продолжается штурм посольства Соединенных Штатов Америки и массовые беспорядки, протестующие подожгли крышу одного из зданий на территории посольства США. Об этом пишет Associated Press.

"Американские военные применили слезоточивый газ в среду после того, как сотни протестующих собрались у здания американского посольства в Багдаде и подожгли крышу помещения рецепции на территории посольства", - говорится в сообщении.

Американские морские пехотинцы, охраняющие диппредставительство, применили слезоточивый газ против демонстрантов. Информация о пострадавших в результате беспорядков не поступала.

Нападение на посольство США в Ираке произошло после авиаударов США по территории Ирака, в результате которых погибли 25 поддерживаемых Ираном боевиков.

Ранее "Страна" писала, что США срочно отправляют на Ближний Восток 750 военных после нападения протестующих на американское посольство в столице Ирака, протестующих разгоняли слезоточивым газом.

Также мы рассказывали, что посла США в Ираке эвакуировали после штурма здания дипломатической миссии.