В городе Дунаевцы Хмельницкой области главная новогодняя елка рухнула из-за сильного ветра в новогоднюю ночь. Праздничное дерево упало как только порывы ветра усилились.

Как сообщает страница "Деловые дунаевцы" в Facebook, сотрудники коммунальных предприятий оперативно укрепили главную новогоднюю елку города Дунаевцы.

"Елка не выдержала напора порывов ветра и получила повреждения несущей трубы. О существенном ухудшении погодных условий еще несколько дней назад было дано предупреждения Гидрометеоцентра", - говорится в сообщении.

Несмотря на неприятный инцидент, праздничную новогоднюю развлекательную программу возле главной елки планируют продолжить.

Упавшая ель. Фото: facebook.com/groups/dun.at.ua

Как сообщала "Страна", украинцы в соцсетях сравнили новогоднее обращение Си Цзиньпина с Зеленским и Порошенко.

Напомним, синоптики прогнозируют на 1 января температурные качели и гололедицу.

А год назад нетрезвый мужчина на рассвете 1 января покорил главную елку Борисполя и рухнул с нее.