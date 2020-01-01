В Киеве завершилось факельное шествие националистов в честь дня рождения Степана Бандеры, о котором "Страна" сообщала в онлайн-репортаже.

Участники марша шли от парка Шевченко по направлению к Майдану до здания КГГА, где на здании вывесили огромный портрет Бандеры. Марш организовали "Всеукраинское объединение "Свобода", "Правый сектор", "Национальный корпус", "Сокол", "Тризуб", "Конгресс украинских националистов" и "С14".

Во время вече участники мероприятия выкрикивали: "Одна нация - одна Украина!", "Наша земля - наши герои!", "Украина прежде всего", "Слава Степану Бандере", "Мы - бандеровцы, мы идем". Также они держали портрет Бандеры в руках.

Фото: hromadske.ua

Происшествий и задержаний не было. После завершения шествия полиция просит освободить проезжую часть, где возобновят движение транспорта.

Ранее "Страна" писала, что полиция Киева усилила меры безопасности из-за факельного шествия в честь Бандеры.

Также мы рассказывали, что Сенцов на украинском языке поздравил вождя ОУН с днем рождения.