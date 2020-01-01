31 декабря 2019 года въезд и выезд из Украины оформили 175 тысяч человек. При этом в Украину въехали около 95 тысяч человек, а из нее - примерно 80 тысяч. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Также в сообщении говорится, что около 100 лицам отказали во въезде в страну. Из них - более 20 потенциально нелегальные мигранты, у девяти - недействительные документы, 21 человека задержали за незаконное пересечение границы.

Ранее "Страна" писала о том, что накануне Нового года сотрудники Государственной пограничной службы задержали несколько групп иностранцев, которые пытались нелегально пробраться в страны Евросоюза.

Также мы рассказывали, что словак вывозил из Украины 250 ящиков сигарет в коробках из-под вафель и тайниках рефрижератора.