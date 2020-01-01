С начала текущих суток, 1 января, российские вооруженные формирования и их наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Оба обстрелы наших позиций зафиксировано вблизи населенных пунктов Новолуганское и Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", - говорится в сообщении.

На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается. На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.

31 декабря 5 раз был нарушен режим прекращения огня.

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Ранее "Страна" писала, что новогодняя ночь на Донбассе прошла мирно.

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