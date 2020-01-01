На здании Киевской городской государственной администрации в честь 111 годовщины со дня рождения украинского политического деятеля и организатора украинского националистического движения на Западной Украине Степана Бандеры повесили баннер с изображением главы ОУН.

В честь дня рождения Бандеры в Киеве и других городах националисты проводят факельные шествия.

Организаторы "Марша чести, достоинства и свободы" ВО "Свобода", "Правый сектор", "Национальный корпус", "Сокол", "Тризуб", "Конгресс украинских националистов" и "С-14". В Киеве начало мероприятия в 18:00 в парке им. Т. Шевченко.

Фото: Telegram/ Klymenko Time

Прочитать, как проходит марш, можно в онлайне "Страны".

Ранее "Страна" писала, что полиция Киева усилила меры безопасности из-за факельного шествия в честь Бандеры.