Государственное бюро расследований сообщило, что по итогам 2019 года "не справилось с первоочередными задачами и вызовами сегодняшнего дня". Об этом проинформировала пресс-служба ГБР.

В работе ведомства были установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействии с правоохранительными органами, так и в кадровом и техническом обеспечении, говорится в сообщении.

В ГБР просят направлять им предложения по преодолению кризиса в ведомстве, повышению эффективности работы следственных и оперативных подразделений.

"Мы ждем обстоятельную информацию о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытых активах, коррупционных связях и др. Обращаем внимание на то, что в письмах-сообщениях должны быть четко изложены факты и обстоятельства, предоставлены их подтверждения", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследования. Новым директором ГБР вместо Трубы станет нардеп Ирина Венедиктова.

Также "Страна" сообщала о том, кто такая Ирина Венедиктова, которую Зеленский назначил руководить ГБР и чьи задачи она будет выполнять.