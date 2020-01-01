В Николаеве горожане избили нетрезвого водителя, который выехал на встречную полосу и заблокировал движение транспорта. Об этом пишет "Nikolaev24".

Это случилось рано утром 1 января на проспекте Центральном. Водитель автомобиля ВАЗ выехал на одностороннюю полосу движения на проспекте и заблокировал движение транспорта в сторону улицы Садовой для остальных автомобилей.

В полиции говорят, что водитель выехал на одностороннюю улицу и начал движение "против течения". В районе пересечения с улицей Московской его движение остановили другие водители. Между сторонами разгорелся конфликт. Свидетели нарушения ПДД успели изрядно "потолкать" виновника за его поведения. На место происшествия вызвали патрульную полицию, которая и спасла мужчину от расправы разъяренных очевидцев происшествия.

Кроме того, выяснилось, что водитель автомобиля ВАЗ был в состоянии алкогольного опьянения. Патрульные полицейские проверили его на алкостестере "Драгер", который показал 1,24 промилле паров алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. На нарушителя был составлен административный протокол по статье 130 КУпАП Украины.

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