1 января Албанию всколыхнуло новое землетрясение. На этот раз сила подземных толчков состявила 4,2 балла. Они ощущались неподалеку от старинного города Дуррес на западном побережье страны. О пострадавших и разрушениях информации пока не поступало. Об этом сообщает Еuronews.

По данным Геологической службы США, эпицентр находится в 27 километрах к северо-западу от Дурреса.

Напомним, это уже не первое землетрясение за последние полтора месяца в Албании. В частности, 26 ноября страну "потрусило" на 6,5 баллов. Тогда в результате стихии погибли более 50 человек, еще 2000 пострадали.

Ранее "Страна" писала о том, что во время землетрясений в Албании погибла семья будущей невестки премьер-министра.

Также мы сообщали, что вместе с Албанией "тряхнуло" землетрясением Боснию и Герцеговину.