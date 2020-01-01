Народная артистка Украины Ольга Сумская, которая встречала первую новорожденную внучку в Москве, во второй раз станет бабушкой. Ее старшая дочь 29-летняя Антонина Паперная снова беременна.

О том, что актриса ждет малыша, дочь звездной мамочки сообщила в своем Instagram. Антонина в ярком бирюзовом платье сняла новогоднее видео, на котором виден беременный животик.

"Привет, 2020", – подписала публикацию Паперная.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Hello 2020 Публикация от Тоня Паперная (@tonya_papernaya) 31 Дек 2019 в 2:31 PST

В комментариях фанаты засыпали Антонину комплиментами и поздравлениями. Многие догадывались, что дочь Ольги Сумской во второй раз беременна. "Красавица, тебе так идет", "Поздравляю! Я раньше заметила, впрочем, подумала, что мне показалось", "Это огромное счастье, прими поздравления", – пишут подписчики под видео.

Отметим, это будет второй ребенок актрисы. Сейчас, Паперная воспитывает двухлетнюю дочь Еву, которую родила от российского актера Владимира Яглыча.

В августе 2017 года молодая бабушка Ольга Сумская призналась, что уже думала над тем, как внучка будет ее называть. "Я думаю о том, как должна меня называть. Если будут какие-то свои нюансы, я не буду против, скажем, Лялюня. Так меня называют в семье", - поделилась Сумская.

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