Украинская компания "Нафтогаз" полностью закончила процесс отделения активов оператора газотранспортной системы от своей структуры, которое называется анбандлинг. Об этом в среду, 1 января, сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

"Сегодня завершился анбандлинг (отделение), независимый оператор газотранспортной системы полностью отделен от группы "Нафтогаз" и начал автономную работу - транспортировку природного газа для потребителей Украины и ЕС", - написал он.

"Нафтогаз" перестал быть бенефициаром оператора системы, но становится ее крупным клиентом. В этой связи глава компании подчеркнул, что Украина выполнила норму Третьего энергопакета ЕС.

"Это была самая масштабная реформа в энергетическом секторе за всю историю независимой Украины", - добавил Коболев.

Фото: Facebook/Andriy Kobolyev

Скриншот: Facebook/Andriy Kobolyev

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