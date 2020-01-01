В компетенцию сотрудников правоохранительных органов не входит реагирование на нарушения запрета использовать пиротехнические изделия. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины на своей странице в Facebook.

В сообщении уточняется, что решение о запрете пиротехники принимают городские или сельские советы, а соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об админнарушении относительно ответственности за запуск салютов не вносились.

"Решение о запрете пиротехники принимают городские или сельские советы, каждый отдельно. Например, Киевсовет запретил использование пиротехники до окончания ООС, то есть до нашей победы", - говорится в сообщении.

Таким образом, в соответствии с Административным кодексом, полиция может лишь следить за тем, чтобы пиротехника продавалась с сертификатами качества, заявили в МВД.

Фото: facebook.com

Напомним, в новогоднюю ночь в Житомирской области, взорвавшийся фейерверк проломил череп мужчине.

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