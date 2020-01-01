В Патрульной полиции Украины ищменили требования для приема на работу. Так, подавать документы на занятие вакантной должности можно с 18 лет. Об этом говорится в объявлении о вакансии на сайте полиции.

Кандидату должно быть от 18 до 40 лет, должен быть гражданином Украины, свободно владеть украинским языком, иметь полное, среднее или высшее образование и иметь водительское удостоверение категории В или быть готовым к обучению вождению.

Сейчам открыто 2710 вакансий в 37 городах Украины. Напомним, ранее минимальный возраст приема в патрульной полиции Украины был 20 лет.

Ранее "Страна" писала, что назван возраст, в котором большинство украинцев устраиваются на первую работу.

Также мы рассказывали, что суд в Украине отменил требование к минимальному возрасту для пенсии за выслугу лет.