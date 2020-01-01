Государственная казначейская служба Украины вводит в действие новые счета для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, счета вводятся в действие в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета в государственном секторе, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 31.12.2013 №1203 (с изменениями и дополнениями).

Полный перечень новых счетов по областям:

"Реквизиты новых счетов можно получить в соответствующих органах, контролирующих взимание поступлений бюджета, и на вебстраницах главных управлений Казначейства в областях и Киеве", - добавили в Казначействе.

Также меняются счета для зачисления ЕСВ, открытые на балансе центрального аппарата Казначейства Украины (МФО 899998), по стандарту IBAN. С 3 января средства, перечисленные на старые счеты, не будут зачисляться. Они будут возвращены, как невыясненные поступления. Ознакомиться с реквизитами счетов для уплаты ЕСВ по областям можно на сайте налоговой по ссылке.

Как сообщала "Страна", налоговая служба запустила тестирование бесплатного онлайн-сервиса "пРРОсто".



