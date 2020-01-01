ФК "Шахтер" показал, как отгуляли Новый год игроки клуба Андрей Пятов, Жуниор Мораес, Евгений Коноплянка, Николай Матвиенко. В частности, в Тwitter опубликовано новогоднее фото семьи Пятовых, на которой голкипер запечатлен с женой и детьми. Все они одеты в кигуруми.

Фото: twitter.com

Семья нападающего Жуниора Мораеса, вероятно, встречала Новый год в теплых краях.

Фото: twitter.com

Полузащитник Евгений Коноплянка с женой и двумя малышами также сфотографировался под новогодней елкой.

Фото: twitter.com

Защитник Николай Матвиенко позировал под елкой с женой и маленькой дочерью, которая появилась на свет 29 августа.

Фото: twitter.com

Ранее "Страна" писала о том, что знаменитая украинская спортсменка показала себя в купальнике на фоне зимних Карпат.

Также мы сообщали, что украинская певица Ани Лорак показала в Instagram необычную прическу к Новому году.