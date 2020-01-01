С семьей у елки. "Шахтер" показал, как встречали Новый год его футболисты
ФК "Шахтер" показал, как отгуляли Новый год игроки клуба Андрей Пятов, Жуниор Мораес, Евгений Коноплянка, Николай Матвиенко. В частности, в Тwitter опубликовано новогоднее фото семьи Пятовых, на которой голкипер запечатлен с женой и детьми. Все они одеты в кигуруми.
Фото: twitter.com
Семья нападающего Жуниора Мораеса, вероятно, встречала Новый год в теплых краях.
Фото: twitter.com
Полузащитник Евгений Коноплянка с женой и двумя малышами также сфотографировался под новогодней елкой.
Фото: twitter.com
Защитник Николай Матвиенко позировал под елкой с женой и маленькой дочерью, которая появилась на свет 29 августа.
Фото: twitter.com
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