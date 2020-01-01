За порядком в Киеве во время запланированного факельного шествия по случаю 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры в усиленном режиме будут следить работники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы киевской полиции.

"В соответствии с ранее поданной заявкой сегодня в центре столицы запланировано проведение мероприятия с массовым участием граждан. Работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение акции" - объяснили в пресс-службе.

Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий с просьбой соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и оказывать содействие полицейским при исполнении ими служебных обязанностей.

Напомним, что 1 января 2020 года ожидается традиционное факельное шествие, приуроченное ко дню рождения Бандеры "Марш чести, достоинства и свободы". Организаторами являются ВО "Свобода", "Правый сектор", "Национальный корпус", "Сокол", "Тризуб", "Конгресс украинских националистов" и "С-14". Мероприятие начнется в 18:00 в парке им. Т. Шевченко.

Ранее "Страна" писала, что Новогодняя ночь обошлась без происшествий, но патрульных вызывали из-за шумных соседей.

Также мы рассказывали, что Сенцов на украинском языке поздравил вождя ОУН с днем рождения.