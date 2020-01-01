В сосетях появились первые фотографии президента Владимира Зеленского на горнолыжном курорте Буковеля, где еще в октябре выпал настоящий первый снег.

В соцсети Instagram фото с президентом размещают лыжники, которым посчастливилось встретиться на одной трассе с гарантом и его командой.

Фото: instagram.com/kolia_sofron

Аналогичное фото появилось и на других пабликах Зеленского.

"Посмотритееее!!! Это сегодня в Буковеле. Как всегда спасибо за фото @zecoffee", - подписали снимок с Владимиром Зеленским.

Фото: instagram.com/ze_foreverr

Ранее "Страна" писала, что Зеленский встретит Новый год в государственной резиденции "Синегора" возле села Гута (Ивано-Франковская область), куда отправится и 43-летний Андрей Богдан, глава Офиса президента со своей девушкой Анастасией Сличной.

Как стало известно "Стране" из собственных источников, олигарх Игорь Валерьевич Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов, бизнесмен Михаил Киперман, народный депутат Игорь Палица (СН) и экс-нардеп и олигарх Евгений Геллер для отпуска также выбрали горнолыжный курорт Буковель. Здесь компания разместится в 5-звездочном отеле Radisson Blu Resort. Интересно, что это в 112 километрах от того места, где президент Владимир Зеленский будет встречать 2020-й год.

Как писала уже "Страна", первый корпоратив депутатов "Слуги народа" прошел в "Парковом": пили вино и виски, пела Тина Кароль, на афтерпати - танцы и караоке в ночном клубе.