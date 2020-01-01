В новогоднюю ночь в районе Говерлы заблудился турист. Его отправились искать спасатели. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Так, 1 января в 1:30 спасателям поступило сообщение о том, что во время прохождения туристического маршрута на горе Говерла, Раховского района, потерял ориентир местности и заблудился житель города Кременец Тернопольской области", - говорится в сообщении.

Искать туриста отправились четыре спасателя горного поисково-спасательного отделения села Лазещина.

"В 07:00 турист был обнаружен в районе подножия Говерлы между лугами Гропа и Кознеска и доставлен в село Лазещина Раховского района. Медицинская помощь не потребовалась" - сообщили в пресс-службе.

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