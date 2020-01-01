В новогоднюю ночь за правопорядком в украинских городах следили 2040 сотрудников МВД, на улицы Украины вывели дополнительные наряды полиции и Нацгвардии. В целом ночь прошла без особых нарушений публичной безопасности украинцами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел в Facebook.

Силовики обеспечивали публичную безопасность и правопорядок на улицах, центральных площадях наших городов, патрулировали автодороги Украины. Отработали 2716 вызовов, из них 335 - о нарушении тишины. Ночная смена прошла без особых нарушений публичной безопасности нашими гражданами, - говорится в сообщении.

Фото: МВД Украины

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